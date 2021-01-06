為了振興農業，小英政府催生「中華民國農業機械耕作服務協會聯合會」（機耕聯合會），行政院農委會農糧署則自2018年起在各縣市推動成立「農業機械耕作服務協會」（機耕協會），招募農民加入。但全台機耕協會因農機補助款收受「樂捐」引爆風波，國民黨立委林文瑞就直言，農糧署應直接協助退款事宜，否則只是讓機耕協會和會員間爆發更多的衝突。

一位機耕協會理監事指著一張「自願樂捐書」照片氣憤地表示，雲林機耕協會至今不願輕言放棄「樂捐」。他指出，去年12月29日，機耕聯合會召開會議，指示各縣市機耕協會必須退款，才能向農糧署交代，雲林機耕協會理事長張秋田會後卻仍要求農民在「自願樂捐書」上簽字，繼續收取「不樂之捐」，「農糧署和機耕聯合會將『退捐』這個燙手山芋，丟還給機耕協會，不願正面解決問題，才會導致後續風暴餘波盪漾。」

立委林文瑞說，農糧署作為機耕協會的主管機關，不能讓協會自己跟會員協調退款事宜，這樣只會衍生更多的衝突。（圖／王永泰攝）

林文瑞強調，農機補助的用意是直接幫助農民，機耕協會若是需要經費，入會費和年費就可支應，「農民接受補助後，如果生產和獲利增加，自然會願意回饋協會，如果強制要求『樂捐』，非常不適當；農糧署做為主管機關，應該直接協助辦理退款事宜，而不是讓機耕協會和會員自己協調，這反而會造成兩者間更大的衝突和爭議。」

林文瑞也直言，農糧署扶植成立各地機耕協會，其實是為了布局2022年的縣市長選舉。農友透過機耕協會申請的農機補助款，比個人申請高出近一成，似乎就是打算透過機耕協會綁樁，默許各地方協會鑽漏洞拿取10％「回饋金」，明顯和選舉操作有關係。

面對指控，雲林機耕協會理事長張秋田澄清，「樂捐」是專款專用，並不是所有會員都有繳納，所以決算書才沒有「樂捐」的項目。「過去都會針對有贊助（樂捐）的會員召開座談會，公布經費的用途，主要是用於農機保險、旅遊補貼等，未來將遵照農糧署來函，辦理退款。」

雲林機耕協會會員質疑，張秋田就任理事長後，協會有帳目不清的問題。（圖／翻攝自臉書）

聯合會秘書長王鳳英則表示，農糧署已經發函要求將「樂捐」還給農民，對於補助款退費，各縣市機耕協會有自己的運作辦法，機耕聯合會尊重各地協會程序，但1月底前一定要退費。若有機耕協會不願配合，農糧署就會介入，並取消未來申請農機補助金的資格。

農糧署強調，當初設立農機補助金，是為了減輕農友負擔、提升農耕效率，為貫徹補助初衷，已函請各縣市機耕協會及機耕聯合會，在今年1月底前退還收取的款項；農糧署各區分署也已透過各地機耕協會，逐一通知農友，未來會持續追蹤退款情形。

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(中時新聞網)