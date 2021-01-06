新竹市曾由國民黨執政長達13年，不難體會民進黨對新竹市選情的焦慮，目前地方山頭頭角崢嶸，卻缺乏熠熠新星「接棒」，日前曾傳出新潮流系擬派吳怡農空降新竹市，民進黨新竹市政治香火延續備受關注。

反觀國民黨，目前除了新竹市議員林耕仁、陳啟源和李國璋表達角逐新竹市長意願，立委鄭正鈐和國民黨立法院黨團前總召林為洲的動向也值得注意，林為洲信誓旦旦地說：「隨時可以當救援投手。」

至於外界質疑出身新竹縣的林為洲，跨足新竹市是否適當，60歲的林為洲認為，大新竹是共同生活圈，但新竹縣、市之間受制於政黨競爭，很難真正合作，「未來若參選市長，以我過去在新竹縣的經營，一定能讓縣市保持密切聯繫，在交通、河川整治達到共同治理。」林為洲36歲時當選新竹縣議員，再加上多年從商的經歷，讓他對自己的優勢深具信心。

據悉，林為洲2016年就與新竹市議會國民黨團成立聯合服務處，許多新竹市議員與林為洲在選民服務上早有默契，但林為洲也強調，除非在地人選民調落差對手5％以上，那他不排除納入初選機制，或是透過徵召的方式，跨縣市一戰。

立委鄭正鈐遭綠營頻頻視為假想敵，他坦承目前地方有勸進聲音，但「現階段最重要的工作就是把立委做好。」（圖／報系資料照）

外傳另一位有意搶攻新竹市長的鄭正鈐，畢業於政治大學東亞研究所，52歲的他未婚，曾任媒體工作。對於綠營頻頻將他視為假想敵，鄭正鈐表示，「地方有勸進聲音，對自己的家鄉，我當然有使命感，現階段最重要的工作，就是把立委做好。」低調態度留給外界想像空間。

國民黨中常委呂學樟觀察，「從上回立委選舉來看，在三腳督的情況下，國民黨仍握有9萬5千票的基本盤。」他認為，只要人選形象清新且能服眾，並整合地方所有藍軍的力量，國民黨有機會重返執政。

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(中時新聞網)