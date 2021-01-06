新北市1名96歲人瑞楊高寶珠，24年前賣掉一塊家族土地，得款10億元，在扣掉土地增值稅後，還有6億多元入帳，人瑞利用這筆錢購買無記名可轉讓定期存單（NCD），但卻被國稅局判定她利用NCD贈與兒子一家3口6億多元，應該要課贈與稅加罰金共5億6千萬元，經人瑞向國稅局申復成功減免1億元後，又繳1億3千萬元打官司卻仍敗訴，目前仍欠2億2千5百萬元，因人瑞年事已高，行政執行署也不敢對她進行管收。

2020年最後一天，寒流壟罩北台灣，高齡96歲的楊高寶珠裹著冬衣坐在輪椅上，由外傭推著正準備出門，滿頭白髮下的清癯臉孔紅潤，兩眼炯炯有神，但多的是老人慈祥神韻，還透出幾分過去治家嚴謹的風範，但一聽到記者提到「欠稅」的問題，便委婉的微笑拒絕說明，直說「沒有」、「不知道」，接著示意要外傭推她回家，而楊高寶珠的家人則是一臉驚慌的婉拒本刊採訪。

但已屆百歲，為何會欠下巨額稅金？本刊調查，楊高寶珠過去曾是汐止國小的老師，以教學嚴謹著稱，50多歲時就挑起大樑，主持家族事務，其中最重要的就是家族位於汐止大同路2段的數百坪土地，不只每年要處理鉅額地價稅，還要煩惱因土地引發的訴訟官司。

直到1997年，當時72歲的楊高寶珠將大同路2段的家族土地賣給國內一家知名建設公司，由於該筆土地位於台鐵汐科站附近，賣地的價格非常好，總價約10億元，在扣掉土地增值稅後，楊高寶珠還有6億多元入帳。

1997年楊高寶珠出售汐止大同路二段的家族土地給國內知名建商，扣掉所得稅後獲淨利6億左右。（圖／攝影組）

至於如何處理這筆鉅額現金？楊高寶珠透過1名往來密切的銀行行員介紹，決定購買中興商業銀行及世華聯合商業銀行（國泰世華商業銀行前身）等2家銀行的「無記名可轉讓定期存單」（NCD），但關鍵是，這些定期存單到期後，是由楊高寶珠的兒子及兒媳領取，不管是本金換單續存、或是本金加利息等都得全部存到兒子、媳婦及孫子的帳戶內。

結果問題來了，國稅局發現，楊高寶珠在1997年及1998年兩個年間，贈與兒子及媳婦共6億1千2百萬多元，孫子1百萬元。國稅局認定這些都要課「贈與稅」共2億8千萬元，加上沒有申報要處罰贈與稅的1倍，等於要繳交5億6千萬元。

這消息無疑是讓楊高寶珠無法接受，她向國稅局喊冤表示，當初賣地扣掉土地增值稅、所得稅等稅後，淨收是6億1千多萬元，結果卻因贈與稅問題連課帶罰要繳5億6千萬元，等於賣地真正進帳只有1千多萬元。楊高寶珠認為太冤枉，於是向國稅局申請復查成功，獲國稅局扣減1億元，但她不服氣，提起再訴願遭駁回，後來又與政府打官司。

本刊向楊高寶珠詢問欠稅問題，她表示：「沒有」、「不知道」委婉拒絕相關採訪；她的家人也婉拒本刊採訪。

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(中時新聞網)