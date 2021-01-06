新北市96歲人瑞楊高寶珠賣地獲利6億餘元拿來購買無記名可轉讓定期存單，這些定期存單到期後由兒子兌領存入其帳戶，遭國稅局認定贈與並核課4億6千萬元贈與稅及罰鍰。楊高寶珠不服與國稅局大打行政官司纏訟19年，但最終敗陣，國稅局在2017年3月將全案移送行政執行署執行，迄今還剩2億2千萬元尚未執行到案，執行署查出楊高寶珠還有最後一筆「保單財產」解約金額共4千2百萬元，準備在今年執行。

因為是保單，不僅有著金錢價值，還有保險受益問題，攸關要保人的利益。去年10月26日，楊高寶珠透過立委辦公室聯繫國稅局、行政執行署等官員進行協調，希望官方能夠顧慮保單利益。不過，國稅局等官員仍態度強硬表示「一定要收足4千2百萬元，沒有轉圜餘地。」如果楊高寶珠不將保單解約，則採使用保單向保險公司質借的方式，雖然只能借到3千2百萬元，但剩餘的1千萬元，仍要由楊高寶珠負責補足。

楊高寶珠聽到國稅局下達的最後通牒，當場老淚涕橫，大聲哭訴心中委屈表示，她一生奉公守法，如今卻變成欠稅大戶，整天遭到執行署追討，心理負擔很重。她還說夢到公公、婆婆責怪她，好好的一塊土地竟被處理成欠稅大戶，怪她這個媳婦如何持家？造成她「都無法好好入眠」。

國稅局認定楊高寶珠曾在2年內贈予6億1千萬元給兒子媳婦及孫子，需要課贈與稅。（圖／Google Map）

國稅局及執行署官員看楊高寶珠越說越激動，討債口氣轉緩，連忙安慰她「放下」，楊高寶珠的兒子、媳婦及孫子也急著在旁安撫。其實，國稅局早在2017年3月，就將楊高寶珠的欠稅案移送給士林分署，士林分署清查楊高寶珠的財產後，逐筆追討欠稅，發現她還擁有一家頗具規模的氣體公司股票，這家公司為她兒子所經營，所有產品專門提供新竹科學園區的高科技公司使用，在拍賣這家公司股票再加上質借保單，又陸續追討9千5百萬元到案。

本刊詢問楊高寶珠欠稅問題，楊高寶珠表示：「沒有」、「不知道」迴避本刊採訪。她的家人也婉拒採訪。

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(中時新聞網)