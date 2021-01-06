新北市汐止區1名96歲人瑞楊高寶珠，因被核課4億6贈與稅及罰鍰，與國稅局纏訟19年，楊高寶珠最後輸掉官司，遭行政執行署繼續追討。執行署官員透露，像楊高寶珠這般高齡還被追債的其實並不是第一人，2016年，台北分署就對一名滯欠8百萬元土地增值稅的88歲王姓老婦人進行追討，還查出王姓老婦涉嫌隱匿財產，向法院聲請管收獲准，創下最高齡被管收的紀錄。

本刊調查，王姓老婦身高不到150公分，體重30多公斤，當年6月到9月被關在台北女子看守所時，是全年溫度最高的時候，平均溫度是36點7度，看守所舍房非常燠熱，跟烤爐沒兩樣，一般人都受不了，何況是老人家，執行官很擔心王姓老婦安危，還天天到看守所「問安」。

去年3月間，新北分署也向法院聲請管收1名欠稅1千2百多萬元的74歲陳姓婦人，陳婦是1名不動產達人，曾在3年內賣掉18筆不動產，銷售額高達1億元以上，但是公司沒有營業登記，也積欠營業稅、營所稅及綜所稅。

陳婦為規避繳稅，竟將名下3千萬元股票及土地全部移轉給子女，被法院認為有隱匿財產之嫌，裁准新北分署聲請的管收，被關進台北女子看守所。陳婦被關後，天天向子女哭訴，抱怨失去自由，睡不好，她的子女到處奔波籌錢變現，到了第20天才湊足1千2百多萬元將陳婦救出牢籠，重獲自由。

《行政執行法》規定，欠稅當事人若隱匿財產就強制管收，但楊高寶珠因為已經是人瑞級的阿嬤，行政執行署擔心若對楊高寶珠管收，恐會造成危險，因此目前也只能就楊高寶珠現有財產進行追討。

本刊向楊高寶珠詢問欠稅問題，她表示：「沒有」、「不知道」委婉拒絕相關採訪；她的家人也婉拒本刊採訪。

過去欠稅的大戶們。（左起：秦庠鈺、黃任中、孫道存）（合成圖／報系資料照）

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(中時新聞網)