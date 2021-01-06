前年（2019年）9月，本刊獨家直擊國際大導演李安的次子李淳，和大他6歲的邱姓彩妝師女友於小吃店約會，情到濃時還上演隔罩接吻；去年平安夜，本刊再度巧遇小倆口約會，行程照樣很接地氣。小倆口先是在餃子店打發午餐，接著到咖啡廳內小憩片刻，只見李淳大剌剌地將筆記本攤開，上頭清楚地寫著「結婚」、「生子」、「房子」等重點，似乎正在為這段姐弟戀的下一步做準備。

2020年12月24日下午2點40分，本刊記者行經台北市復興南路，巧遇穿著黑色長褲和連帽夾克的李淳，他綁著日本武士頭，裝扮輕鬆仍掩不住明星氣場。李淳的身旁，當然是他的邱姓彩妝師女友，相戀近5年的兩人，穿衣默契十足，同為黑色系休閒打扮；小倆口一路甜蜜地十指緊扣逛街，之後轉往附近的餃子店吃午餐。

用完餐後，李淳到櫃檯付錢時才發現現金不夠，隨即到附近的便利商店領錢。（圖／本刊攝影組）

到了下午3點半，飽餐一頓的李淳起身到櫃台結帳，打開錢包後看了一下，似乎是現金不夠，連外套都沒穿就連忙到附近的便利商店領錢，再返回店內付帳。雖然身為國際大導演李安之子，李淳的行為舉止卻毫無驕貴之氣，和女友的午餐約會，走的是經濟實惠路線。

一步出餐廳，李淳立刻回頭伸手準備牽起女友，十分溫柔。（圖／本刊攝影組）

下午3點44分，兩人離開餐廳，左手拿著雨傘的李淳，一出餐廳門口立刻回頭，伸出右手要牽女友，相當溫柔貼心，女友也慣性地挽著他的手臂，展現小鳥依人模樣。而向來眼神帶點殺氣的李淳，此時臉上顯得有些驕傲與溫暖，接著走到附近的咖啡廳，找了最角落的位置坐下。

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(中時新聞網)