當李淳前往櫃檯點飲料時，警覺地四處張望了一下，渾然不知早被本刊記者認出。有趣的是，兩人在咖啡廳待了許久，飲料還未喝完，女友已趴在桌上補眠，李淳更是仰頭靠著沙發呼呼大睡，完全沒在管藝人形象，非常做自己，令人好奇兩人之前到底經歷什麼勞累之事，需要在此夢周公。

吃飽後，李淳和女友到附近的咖啡店休息，沒多久時間，兩人竟在位子上睡著了。（圖／本刊攝影組）

讓人不能不多看幾眼的是，這對情侶在人來人往的咖啡廳小歇，隨身筆記本就大方地打開攤在桌上，來往的人都能清楚看見李淳在上面寫著「結婚」（1yrs）、「生子」（2yrs）、「房子」（？）等目標。這些訊息，讓人不禁聯想三十歲的他，是否正準備與穩交五年的女友，規劃人生的下一個階段。

李淳攤在桌上的筆記本裡，清楚地記錄著「結婚」、「生子」、「房子」等人生大事。（圖／本刊攝影組）

12月26日傍晚5點多，李淳隻身前往大安區一處大樓，參加教會舉辦的耶誕晚會，途中還與熱情的粉絲合影留念，接著搭乘電梯上樓；奇怪的是，他第一時間並不是進入會場，而是前往休息室。約一個小時後，李淳走出休息室，身邊多了女友同行，兩人先去了一趟洗手間，隨後女友勾著他的手又回到休息室，看來耶誕晚會應該不是當晚的重點，陪伴工作中的女友才是第一要務。

耶誕晚會結束後，小倆口於9點38分一起離開，李淳小心翼翼地幫女友拉著隨身的工具箱，和同行的男性友人走到路邊搭計程車。車子開到附近的捷運站後，兩個男生先行下車，離去前李淳不忘彎著身子向車內的女友揮手道別，隨後和友人一起搭乘捷運，下車後再騎著UBike，獨自返回民生社區的住所。

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(中時新聞網)