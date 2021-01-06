李淳和彩妝師女友2017年因合作電影《綁架者》而相識相戀，比李淳大六歲的女方，和演藝圈淵源頗深，曾於許多影視作品及時尚活動擔任幕後工作人員，在新北市新店有自己的工作室。前年9月，本刊就直擊李淳在首次擔綱男主角的電影《陪你很久很久》宣傳工作結束後，從台北市西門町直奔新店會女友，小倆口用餐時更不顧旁人眼光，摸摸、親親全都來，完全沉浸於愛的世界。

2019年9月，本刊獨家直擊李淳和女友在小吃店約會，情到濃時兩人還隔著口罩親吻。（圖／本刊攝影組）

戀情曝光後，雖然他們人前完全不避諱，公眾場合照樣上演正常的情侶互動，但李淳曾直言，為做到公私分明，未再以工作模式讓對方化妝；女方的態度也非常低調，臉書依然只曬貓照，沒有任何與男友放閃的合照。如今雙方參加耶誕晚會後就各自回家，似乎意味著這段感情已進入成熟穩定的階段；據了解，前年李安返台宣傳電影《雙子殺手》時已見過女方，並一起吃飯，邱姓彩妝師早已是李家準媳婦之姿。

女友工作結束後，李淳不但幫忙拉行李箱，還陪女友坐計程車，接著再和友人一同搭捷運。（圖／本刊攝影組）

除了捷運，李淳還會騎UBike作為代步工具，生活非常接地氣。（圖／本刊攝影組）

去年李淳於農曆除夕時，飛往美國洛杉磯參加表演等課程，原定兩個月就返台，卻因新冠肺炎疫情滯留當地，不但演藝工作全數暫緩，和女友也變成遠距離戀愛。直到疫情稍緩，李淳才得以返台與女友相聚，依照兩人感情穩定程度，如果真的開始著手規劃人生大事，一點也不讓人意外。

李安65歲生日當天，特別和老婆林惠嘉，一同現身李淳首次擔綱男主角演出的《陪你很久很久》電影首映。（圖／威視電影提供）

李淳和邵雨薇在電影《陪你很久很久》搭檔演出，向來拍戲尺度不設限的他，沒做防護措施就大方裸身演出，讓與他對戲的王家梁滿臉驚嚇。（圖／威視電影提供）

李淳和邵雨薇在電影《陪你很久很久》搭檔演出，向來拍戲尺度不設限的他，沒做防護措施就大方裸身演出，讓與他對戲的王家梁滿臉驚嚇。（圖／威視電影提供）

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(中時新聞網)