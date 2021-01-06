前年（2019年）9月，本刊獨家直擊國際大導演李安的次子李淳，和大他六歲的邱姓彩妝師女友於小吃店約會隔罩接吻，戀情曝光，「近水樓台先得月」的例子在演藝圈很常見，像是徐若瑄和老公李雲峰、簡嫚書和髮型師老公雲昌隆，都和李淳與女友一樣因工作關係結識、相戀，甚至一起攜手邁向人生另一個階段。

鄧紫棋2018年大方認愛造型師Mark，兩人是戀人也是最佳的工作夥伴，近年女方的百變造型都是出自男友之手，成功從「皮褲妹」蛻變為「潮流女王」。

徐若瑄因主演電影《72小時莎到你》，2013年與身為投資老闆的李雲峰相識相戀，隔年成婚，即使男方的海運公司屢傳經營危機，夫妻仍不離不棄攜手至今。

簡嫚書與交往7個月的髮型師雲昌隆在2017年宣布結婚，她笑稱老公外號是「泰國王力宏」，還引用電影《愛情，突如其來》片名表示「愛情，突如其來，這句說得真好。」

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(中時新聞網)