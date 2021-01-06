小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（6日）新聞重點。

【1】李遠哲再挺萊豬 糖是毒大家還吃

前中研院院長李遠哲月前挺萊豬時表示，「標準以下吃了對健康影響不大」，昨他再表示，台灣空氣這麼差，得到肺腺癌的人這麼多，大家不關心空汙、肺腺癌，每天都在談萊豬，很不可思議。

李遠哲是在出席時代力量黨團舉辦的「面對全球氣候變遷 台灣如何超前部署」座談時指出，如果是在安全標準內，萊劑對健康影響不大，比方說，有人認為糖也是毒，不能吃太多，硝酸鈉也是毒，但為了保鮮，所以放一點點，大家也還是吃。至於日本核災地區食品，若檢驗出無核廢料汙染，也是沒問題。

【2】洗劫乾媽 鴨王爆月領50萬零花

涉嫌洗劫貴婦乾媽3000萬元財物的施姓男子，5日遭高雄地院裁定羈押禁見。施男不但自爆是「鴨王」（男公關），還說自己和貴婦同居，每月還可領3、50萬元零花。張姓貴婦憤而在臉書反爆料施男只是調酒師，還說他長那樣「怎麼當鴨啦！」

【3】華府全面戒備 川粉明集結抗議

美國國會6日將確認各州選舉人團投票結果，正式認證拜登當選總統。然而，包括極右派團體「驕傲男孩」（Proud Boys）等多個支持川普總統的組織，計畫在華盛頓國會大廈外舉行大規模示威遊行，向副總統彭斯及其他共和黨議員施壓，希望他們拒絕承認結果。為防出現暴力衝突，華府嚴陣以待，將出動逾300名國民兵支援警方。就在遊行前夕，「驕傲男孩」領袖泰瑞歐因上個月涉嫌焚燒支持黑人平權旗幟，遭警方逮捕。

【4】蘇澳漁船失聯 盼美派艦艇救援

蘇澳籍漁船「永裕興18號」上月30日在美國中途島東北方公海海域失聯，雖然美方定翼機發現漁船，但空拍時未看見10名船員活動跡象，5日「永」船仍在海上漂流，船長的妻子哭泣表示：「希望政府可以幫我找到老公還有船員們，這些最重要！」

【5】吳宗憲3檔熱播降中天

綜藝天王吳宗憲主持功力強，幽默詼諧受觀眾喜愛，他日前在私人社群曝光寫書計畫，宣布人生將邁向新里程碑，也就是斜槓作家身分，預告今年將發行3小本套書。他主持節目不但是收視保證，也是得獎常勝軍，中天綜合台今年將推出他最夯的3個綜藝節目，包括《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》、《綜藝玩很大》全部集結，從周一至周日帶給觀眾歡笑。

(中時新聞網)