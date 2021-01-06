日盛金(5820)董事會針對富邦金(2881)提出的公開收購討論後指出，認為富邦金公開收購價格與每股淨值相比僅溢價約4.9％，且未考慮該案可為富邦金帶來的綜效，恐有低估日盛金實際價值之虞。另外，富邦金擬以每股13元收購日盛金100％流通在外普通股，但日盛金委託的會計師事務所認為，每股公允價值認定合理價格區間為13.89元~15.71元，富邦金收購價格僅在合理區間之下緣。在有獨立專家意見認為該案公開收購價格不合理的情況下，董事會建議股東就是否應賣應審慎評估。

日盛金董事長黃錦瑭表示，日盛金兩大股東日本新生銀行與港商建群集團，共持有近6成股份，該公開收購相關事宜尊重大股東決定，但除重視股東權益外，更以維護員工相關權益為職志。

日盛金發布重訊內容也指出，雖然公開收購人於109年12月24日新聞稿中說明會妥善照顧日盛金員工相關工作權益，並舉例說明以往整併案於整併後提供員工更大的發揮舞台等，但仍未見其具體說明整併後將如何規劃員工去留，因此，日盛金無法明確評估本次收購能否顧及對公司經理人及員工權益保障。

黃錦瑭指出，日盛金規模雖小，但獲利穩健，旗下子公司日盛證券、日盛銀行亦表現亮眼。近幾年更致力於推動數位化升級，應用大數據分析、AI人工智慧、生物辨識、行動支付等科技，整合虛實通路。去年新冠肺炎疫情影響，重創全球產業供應鏈，日盛金獲利不減，截至109年11月底每股淨值為12.56元，去年前11月金控自結稅後盈餘26.42億元，每股稅後盈餘0.7元。其中，日盛證券前11月獲利18.19億元，年成長63％，EPS為前十大券商中排名第5名。但此次公開收購人事前完全未進行協商，關於未來客戶關係、業務影響、員工安排等問題皆有不確定性。

(時報資訊)