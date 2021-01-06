經過周一的放量大漲之後，周二台股仍然爆量強勢演出，這部分有兩大買力，一是台幣升值導致熱錢湧進買進大型龍頭股，二是散戶觀望買盤進場追逐短線強勢股，才造就周一的百花齊放。

不過，百花齊放式的普漲結構不會是常態，反而產生市場過熱的現象，還好周二台股轉為「成長型」產業主導，如跟5G建設相關的被動元件、網通、銅箔基板、ABF基板、散熱等。

所謂的「元月行情」並非普漲，而是法人新布局的「成長產業」，成長股成為資金進駐的方向，這是元月行情的正式啟動。

從大環境分析，由於新冠變種病毒的變異力很強，各國封鎖時間拉長，導致美股出現快速拉回，不過其拉回並未產生太大的恐慌氣氛，美股的回檔可視為漲多的技術修正。

反觀台股表現卻相當強勢，在新進買盤不斷挹注下，台股出現「以量逼價」的漲升結構，所謂以量逼價指的是因為觀望買盤不動湧入，會推升強勢股續強，且因為買氣旺盛，導致大盤呈現「強勢軋空」結構。

(時報資訊)