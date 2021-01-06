京城銀(2809)2020年營運表現持穩高檔，帶動第四季稅後淨利「雙升」至18.06億元、每股盈餘（EPS）1.61元，雙創歷史次高。累計全年稅後淨利54.9億元、年增達61.51％，亦創僅次於2017年的歷史次高，每股盈餘（EPS）4.9元則創歷史新高。

京城銀公布去年12月自結淨收益9.76億元，月增10.65％、年增28.9％。稅前獲利7.17億元，月減0.82％、仍年增達15.09％，稅後淨利6.28億元，月減2.62％、仍年增達14.58％，稅前每股盈餘0.64元、稅後每股盈餘0.56元。

其中，京城銀去年12月自結利息淨收益4.76億元，月增5.46％、年增達16.02％。手續類淨收益2億元，月增達26.32％、年增7.47％。其他收益2.99億元，月增10.13％、年增達86.9％，主要受惠匯兌實現小幅收益，較11月及前年同期顯著轉盈。

合計京城銀去年第四季自結淨收益26.19億元，季減8.11％、仍年增達21.32％。稅前獲利創20.48億元新高，季增達13.08％、年增達30.98％，稅後淨利18.06億元，季增6.35％、年增達31.56％，改寫歷史次高，稅前每股盈餘1.83元、稅後每股盈餘1.61元。

其中，京城銀去年第四季利息淨收益創13.93億元新高，季增2.56％、年增達13.85％。手續費淨收益4.87億元，季增達18.54％、年增8.77％。其他收益7.39億元，季減達31.63％、但年增達51.59％，主因金融資產評價利益增加、但匯兌顯著由盈轉虧。

累計京城銀去年全年自結淨收益89.06億元、年增4.98％，稅前獲利62.62億元、年增達60.41％、稅後淨利54.9億元、年增達61.51％，齊創僅次於2017年的歷史次高。由於流通在外股數減少，稅前每股盈餘5.59元、稅後每股盈餘4.9元，雙創歷史新高。

京城銀表示，去年全球遭受新冠肺炎疫情衝擊，但台灣防疫管控得宜，經濟表現在全球一枝獨秀。在總體經濟成長動能依舊，且受惠產業鏈轉移帶動資金回流、全球央行貨幣政策持續寬鬆等因素帶動下，京城銀去年放款成長逾300億元，帶動利息淨收益顯著成長。

京城銀去年利息淨收益52.45億元、年增達10.32％，手續費淨收益19.09億元、年增3.73％，其他收益17.51億元、年減7.66％。截至去年底逾放比0.01％、逾放覆蓋率11760.49％、整體放款覆蓋率提升至1.57％，維持優良資產品質水準。

京城銀表示，去年因應疫情推出眾多服務，包括線上申請紓困貸款、線上申請紓困貸款、Goyee數位帳戶、京速Pay、無卡提款、行動銀行支付功能、協助商家加入便捷電子支付、將台灣Pay導入傳統廟宇，以滿足客戶迫切需求，

其中，京城銀去年12月擴大跨境匯出匯款服務「京速Pay」服務範圍，自4國一舉擴及80國。展望今年，京城銀將在既有基礎上持續強化數位金融發展、並開發更多元業務，進行虛實融合，並致力在獲利與風險控管間取得良好平衡。

(時報資訊)