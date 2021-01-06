金管會將對銀行業進行壓力測試，因傳出未過關恐影響現金股利發放，使金融股近期股價欲振乏力。對此，銀行局長莊琇媛澄清，壓力測試未過關的銀行可透過4項措施改善，強調不會通案限制配息，對於需改善個案亦不會僅以限制配息為唯一措施。

莊琇媛說明，銀行需參考此次壓力測試訂定股利政策，若資本適足率充足，可按原定股利政策發放現金股利，若資本適足率不理想，則可選擇透過調整風險性資產比重、考慮現金增資、斟酌股利發放等方式改善因應，決定採取何種方式因應均由銀行決定。

莊琇媛強調，金管會不會通案限制銀行發放現金股利，而是依據壓力測試結果，針對有必要檢視改善計畫可行性的個案銀行進行約談。只要提交的改善計畫足以改善資本適足率，會就計畫內容綜合評估，限制現金股利發放不會是唯一監理措施。

莊琇媛指出，依據過往壓力測試結果，整體銀行平均資本適足率均可過關，僅少部分銀行可能略低於標準，可透過降低風險性資產比重、辦理現金增資、少發現金股利、多發股票股利等4方式改善，過往未達標銀行多選擇辦理現增因應，會給予半年以上時間改善。

(時報資訊)