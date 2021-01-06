美國總統川普昨（5）日簽署行政命令，禁止包括和支付寶（Alipay）、微信支付在內等8款大陸應用程式進行交易。

綜合路透社、《紐約時報》（New York Times）報導，根據白宮釋出的名單，除了支付寶，還包括CamScanner、QQ錢包、SHAREit、騰訊QQ、VMate、微信支付、WPS Office等共8個大陸應用程式。

行政命令指出，45天之後，禁止和上述這些大陸支付軟體的開發商或母公司進行交易。資深美國官員透露，命令要求美國商務部規範禁止和哪些大陸支付軟體進行交易，目的是要抑制大陸應用程式對美國使用者構成的威脅，不過商務部已經決定在1月20日川普下台前採取行動。

川普在命令中指出，「特定中國人開發、控制的電腦與手機軟體，它們在美國流行的速度持續威脅著美國國家安全」，「現在，該採取行動應對這些大陸應用程式造成的威脅。」

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）也發布聲明表示，已經指示部門開始執行這些命令，包括確定和特定大陸相關應用程式間的違禁交易。羅斯也表示支持川普致力於保護美國人的隱私及安全，「免於受到中國共產黨的威脅。」

去年8月，川普已經試圖下令禁止和「TikTok」母公司字節跳動及微信進行交易，不過2項命令後續已相繼遭美國法院擋下。

川普已於2020年下令禁用微信及TikTok，不過後續遭美國法院擋下。

路透社指出，川普下達的新命令將讓華府和北京的緊張關係在拜登上台前夕再度升溫。

(中時新聞網)