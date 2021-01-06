去年行政院遭疑是綠營網軍的中央廚房，引發連串爭議，現有一名自稱政府前小編的人爆料，過去上班時曾被要求製圖，還要拉高憤怒情緒值，甚至有同事會把政府非公開資訊透露給側翼製圖。對此，政委唐鳳不諱言表示，「確實是真的」，並逐一解釋。

去年12月6日「基調座談：台灣社群與民主防衛」座談會中，唐鳳擔任主講者，並開放聽眾線上問答，一名自稱「政府前小編」的人，提出4點疑問，包括：一、製作非政府使用的圖卡。二、被要求作圖卡要拉高情緒值、表達憤怒以吸引更多人。三、看到其他政府單位內部一次製作兩種版本圖卡（政黨用、政府用）。四、知道同事會把政府內部非公開資訊洩漏給側翼製圖。

自稱政府前小編的人爆料，過去上班時曾被要求製圖、拉高憤怒值，甚至有同事會把政府非公開資訊透露給側翼製圖。（圖／摘自g0v.tw 台灣零時政府YouTube）

主持人看了後驚呼，「哇你這個小編，很知道內幕」「小編你絕對不要站出來」。對此，唐鳳坦言，2014年行政院新媒體小組成立時就有這種狀況，在2018年選後這種情況更多，確實是真的。

唐鳳說，如果憤怒情緒值不是對事而是對人，對於公共討論並沒有幫助，具體來講，希望可以拒絕這種要求，或試著把情緒導引到同仇敵愾。

至於兩種版本圖卡，唐鳳指出，其實好一陣子以來都是這樣，建議要很清楚溯源，盡可能附上實質的法規、法條或者是額外的延伸閱讀，當它跑到政黨、側翼或誰的手上時，很多附有的東西就跑掉了。

最後，有些同事會把非公開的資訊洩漏給側翼製圖，唐鳳僅表示，「當然不應該這樣子做」。

(中時新聞網)