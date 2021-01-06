台南肉圓3顆漲至70元，店家表示自家肉圓一直都是用台灣溫體豬，此次漲價與豬肉無關，只是原物料上漲撐不住了。（圖／翻攝自台南爆料公社）

元旦開放萊豬進口，多數店家會標示出豬肉產地，讓消費者放心，但也傳出許多店家標榜用台灣豬而調漲價格，近日有網友發現，台南的武廟肉圓三粒漲至70元，讓他驚呼快吃不起了。對此，店家則留言回應，漲價與豬肉無關，是因為原物料上漲撐不住了。

一名網友近日在臉書社團《台南爆料公社》上發文分享，台南的武廟肉圓原本一份三粒60元，最近卻突然漲到70元，讓原PO忍不住驚呼「台灣豬是不是變貴了？」並忍不住開玩笑說：「小丸子啊，爺爺快吃不起了！去問問花輪是怎麼回事兒。」

貼文引發網友討論，「太誇張了，回不去了，吃不起，直逼雞腿便當的價錢」、「盤一下觀光客」、「民主社會買賣又沒強迫，價格公開店家沒錯。少人去也好，像30年前想吃都不必排隊」、「好扯！不過漲到50元時，我就不吃了」、「一顆3元開始吃，現在3顆要70去搶比較快」。

但也有網友護航指出，「支持，一分錢一分貨」、「武廟肉圓超好吃的啦！30年前開始吃3顆30元到現在，每次都要吃5顆，不管多貴還是會吃。」

而店家也在留言處回應，肉圓漲價與萊豬無關！老闆從幾十年前就開始堅持用台灣新鮮的溫體豬，連配料的大蒜，都得一顆一顆把蒂頭剪掉，再打成蒜泥。前陣子原物料漲價，為了老顧客店家一直沒漲，但近日真的撐不住，漲價訊息也公告一段時間，希望消費者能理解。

(中時新聞網)