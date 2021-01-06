金管會公布2020年下半年金融機構申請增設國內分支機構核准名單，相較於上半年國銀再度出現申設分行「掛蛋」狀況，此次核准三信商銀於桃園市及台中市各增設1處分行、台中銀於雲林縣麥寮鄉的偏鄉區域增設1處分行，以及高雄三信於高雄增設2處分社。

單就國銀分行據點觀察，金管會2017年核准國銀增設24家、裁撤14家分行，2018年核准增設15家、裁撤15家分行，2019年核准增設11家、裁撤6家分行，去年則核准增設4家、但裁撤8家分行，使國銀分行截至去年10月底續降至3401家，較前年底減少4家。

金管會2004年時凍結國銀申設分行，直至2007年5月重新開放。2014年起採總量管制，需有銀行裁撤分行才有增設額度。2017年10月進一步將每年申設次數增加為2次，每年5月及11月均可提出，但若規畫在偏鄉申設據點，則可隨時提出申請、不受限制。

銀行局副局長黃光熙表示，去年共核准申設8處據點，包括板信銀及三信商銀各增設2處分行、台中銀增設1處分行，高雄三信增設2處分社、台中二信增設1處分社。不過，去年裁撤據點亦有8處，包括星展銀4處、台灣花旗銀行3處、凱基銀1處分行。

金管會表示，國內每10萬成年人平均擁有國銀分行家數為17處，近年金融機構積極運用金融科技創新，逐步提高實體分行服務深度及強化數位金融服務內容，拓展金融服務廣度，使整體金融服務更普及、並朝多元發展，期許繼續虛實整合提升服務效能。

(時報資訊)