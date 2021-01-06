金管會公布外幣保單最新銷售狀況，2020年前10月新契約保費4068.04億元、年減3％，衰退幅度較前三季5％持續減少，主因去年7月起買氣暴衝的美元保單一枝獨秀，維持雙位數強勁成長動能，而澳元及人民幣保單買氣則續疲，整體衰退幅度略為擴大。

金管會統計，去年前10月投資型外幣保單新契約保費1152.19億元、年減15％，衰退幅度較前三季21％收斂，傳統型外幣保單新契約保費2915.85億元、年增2％。前三大業者方面，投資型外幣保單依序為國泰、法巴、台灣人壽，傳統型外幣保單為南山、中國、新光人壽。

美元保單去年前10月新契約保費136.81億美元、年增達16％，成長幅度較前三季15％略增。其中，投資型保單36.75億美元，年增達24％，成長幅度較前三季15％躍增。傳統型保單100.06億美元、年增14%，成長幅度較前三季15％微降。

對於美元保單銷售一枝獨秀，保險局副局長張玉煇表示，主因美國經濟自去年5月起好轉，加上新台幣兌美元匯率續強，刺激消費者逢低投資意願所帶動。前三大業務方面，投資型美元保單為國泰、法巴、台灣人壽，傳統型美元保單為南山、中國、新光人壽。

澳幣保單去年前10月新契約保費4.24億澳元、年減達64％，衰退幅度較前三季62％擴大。其中，投資型保單1.97億澳元、年減達49％，傳統型保單2.27億澳元、年減達71％，衰退幅度均較前三季47％、70％進一步擴大。

人民幣保單去年前10月新契約保費8.44億人民幣、年減達84％，衰退幅度較前三季83％略增。其中，投資型保單6.37億人民幣、年減達87％，幅度持平前三季狀況，傳統型保單2.07億人民幣、年減達31％，衰退幅度較前三季24％進一步擴大。

前三大業者方面，投資型澳元保單為國泰、安聯、法巴人壽，傳統型澳元保單為新光、中國、富邦人壽。投資型人民幣保單為法巴、台灣、安達人壽，傳統型人民幣保單則為保誠、國泰、中國人壽。

(時報資訊)