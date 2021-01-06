水處理環保設備及技術服務商基士德-KY(6641)2020年第4季度擺脫第3季大陸洪災影響，交貨順暢，各月營收持續維持高檔，12月合併營收為新台幣1.99億元，第4季營收6.03億元，創單季新高，季增20.36%、年增8.32%，2020年度營收為18.47億元。

基士德董事長謝宏炅說，從2020年第4季訂單來看表現都比較好了，2021年大陸許多建設都要開始，又少了疫情的干擾，今年表現肯定比去年好，抱持比較樂觀的看法，不過，還是有疫情的變數，現在全球還在為疫情忙碌的時候，大陸已經有經驗應對了，整體來看應該不錯。

日前IMF預估台灣2021年GDP有3.2%的成長，大陸預估成長率為8.2%，台灣目前面臨乾旱問題，水資源受到重視，再加上及台商返台投資，水資源市場可望持續發展。而在大陸市場方面，中國十三五推動結果顯示城鄉污水處理已達成預期目標，大陸政府對環保政策的重視將延續至十四五繼續推動與升級，預估在污水處理提標改造將加大投資力度。

基士德-KY台灣分公司2020年間積極主動參與台灣各單位主辦與智慧水務相關論壇活動，11月參加經濟部中小企業處舉辦的首屆「2020城市數據實境賽」並獲得優勝獎﹐現在已成功引起市場的重視。謝宏炅說，2020年剛開始進軍台灣水務市場布局基期偏低，2021年台灣區營收一定會成長，現階段台灣水務市場算是處在初生的時代，標準法務的都沒有，未來發展潛力很大。

基士德大陸子公司川源(中國)於2020年間，參加「中國環博會」、「中國環境數字大會」、「研華工業物聯網夥伴峰會」、「中國工業水大會」、「中國機械工業環境保護機械標準化技術委員會及分技術委員會換屆大會」等活動，川源(中國)並以環境物聯技術創新優秀企業獲頒綠英獎肯定，並入選大陸工信部專精特新小巨人企業名單。

(時報資訊)