Had to Google it... turns out my 3 year old has more Grand Slam victories than this 🤡🤡 pic.twitter.com/Q2pgsNWFAj — Alexis Ohanian Sr. 7️⃣7️⃣6️⃣ (@alexisohanian) January 4, 2021

網壇老前輩堤里亞克(Ion Tiriac)去年底又在公開場合批評小威廉絲(Serena Williams)，他在羅馬尼亞的電視台說：「這是簡單的算術問題，以她現在的年齡和體重，她無法像15年前那般輕盈了。」

這讓小威丈夫奧漢尼安(Alexis Ohanian)大過年的就一肚子火，他推文表示：「2021年，我不再忍受一個針對我家人的種族歧視/性別歧視的小丑。」「提里亞克，生涯0座男單大滿貫，比我的3歲女兒戰績還差！」因為小威2017年澳網時已有身孕，等於女兒未出世就拿過1冠了。

老球王納斯塔塞(Ilie Nastase)助攻提里亞克說：「本來外界就有很多人議論小威是否該退休了。我覺得她丈夫這次跳出來很不尋常，他就是在針對我們，因為我們是羅馬尼亞人。」小威每次被批評就會反抹對方種族歧視和性別歧視，老球王這次端出民族主義來反擊。

體重與年齡都是客觀事實，但是提里亞克、納斯塔塞都有過歧視言論，後者還被國際網總罰款。81歲的提里亞克是羅馬尼亞首富，他早年和納斯塔塞一起從身無分文起家。因為自國女將哈麗普(Simona Halep)多次被小威擊敗，兩位老前輩一直很不喜歡小威。

(中時新聞網)