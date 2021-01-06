小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(6日）財經重點。

【1】大股東不滿收購價格 富邦併日盛恐破局

日盛金5日召開董事會，以三大理由出具不贊成富邦金公開收購日盛金的意見。其中更出具日盛金所委任會計師事務所的鑑價結果，指出收購的合理價格區間應在13.89～15.71元：「富邦金的出價連下緣都不到」，並直接點名對「員工權益照顧說明空泛」，因而反對收購。

【2】台股萬里無雲 29檔創新高價

新台幣衝破28字頭，熱錢帶動台股5日首登萬五大關，指標股台積電（2330）股價、市值續創歷史新高外，聯發科（2454）、台達電（2308）等權值股同步跟進，耀登（3138）等新股也以黑馬之姿向上竄出，皆為牛年起頭開鴻運。

【3】證交所豐收 去年EPS上看8元

台股去（2020）年繳出亮眼成單，不但證券商獲利衝出新高，證交所獲利也傳捷報，證交所董事長許璋瑤5日指出，去年最樂觀可望賺約60億元，每股稅後純益（EPS）逾7～8元，預估配息約在4元上下，三創歷史新高。

【4】台達電聯發科 市值雙飆客

根據金融時報統計，2020年全球10億美元以上市值、成長性位居前百大的企業中，台達電、聯發科是唯二入榜的台灣企業。

【5】疫情加劇 各國再祭嚴管措施

新冠疫情不斷蔓延，全球死亡人數已累計突破180萬，8,570萬例確診，加上新一波冬季疫情來勢洶洶，英國實施第三波全國封鎖，德國和中國皆加強隔離，日本亦將祭出新的限制措施。

(中時新聞網)