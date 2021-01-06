美國12月ISM 製造業PMI 60.7，優於預期 56.5。國際油價躍升至 50 美元以上帶動能源股大漲，美光、台積電ADR引領晶片股勁揚，中國三大電信免於下市帶動中概股大漲，週二美股上漲，漲幅介於0.55至1.94％，美股四大指數短期高檔盤堅。APPLE上漲1.24%，TESLA上漲0.73%，台積電ADR上漲0.96%。

由三個面向檢驗台股強弱

1.量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利多頭氣勢延續。

2.均線：支撐為14,600點至14,700點，壓力為15,200點至15,300點。

3.技術指標：KD開口向上，9日K值位處超買區，短線偏多但提防拉回。

觀察台股指數是否能守穩在5日線之上並續創新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於20日均量，我們認為近期選股方向為12月營收、2021年展望佳、5G、半導體、金融、車用、綠能、運動風、運輸/原物料、內需、生技/防疫等。

(時報資訊)