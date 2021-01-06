馬卡龍搭配無糖茶/咖啡，真的非常適合當下午茶！(圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》)

TIPIAK馬卡龍口味有檸檬、覆盆子、開心果、血橙、藍莓及白巧克力，平均一顆只賣11元。(圖擷自《Costco好市多商品經驗老實說》)

光看顏色就令人食指大動！美式大賣場costco冰櫃又見新夯貨，有網友分享戰利品，大讚TIPIAK這款馬卡龍超棒，她結完帳立馬開箱試吃，一試不得了，竟跟歐洲的大概有8分相似！平均一顆只要11元，這可能是好市多進馬卡龍單價最低的一次了。Po文和美圖一曝光，引起逾千網友暴動熱議，甜點控一看更失控，直言要手刀衝去買。

原PO在《好市多商品經驗老實說》社團發文表示，本來對馬卡龍印象不佳，可能是在台灣一直吃到雷品，到去了法國試過正統馬卡龍，才大為改觀而深深愛上它，無奈在台灣試了一些馬卡龍櫃位，吃一口就覺甜到爆炸，不然就是餅皮內餡口感不太對，找丕到熟悉的歐洲風味！但昨天超開心的，她在內湖店的冰櫃前發現了TIPIAK馬卡龍，結完帳後直接開箱試吃，一試不得了！跟歐洲的竟有8分像，甜而不膩，皮和內餡咬下會有Ｑ彈感。

原PO說，雖然不能跟名店相比，但口感滿相近的，口味有檸檬、覆盆子、開心果、血橙、藍莓及白巧克力，一盒36顆售價399元，平均一顆只11元，她懷疑，這應該是歷年來costco進馬卡龍單價最低的一次了，她並大推搭配無糖茶或黑咖啡，真的非常適合當下午茶。

有漂亮色澤的馬卡龍看來賞心悅目，果然引起一千多名網友熱議，曾在法國吃過P牌的同好分享說，這款在美國也熱賣，真心覺得不錯。她還評論，台灣、韓國很多咖啡店賣的馬卡龍，裙邊都超悲劇塌到一個不行，更別說口感有無外酥內Q彈了。另有網友分享，「馬卡龍我只吃Pierre Herme，記得好市多之前有一款299元，我覺得可以耶，現在看到這款好想吃看看啊」、「太感謝那價錢了！在比利時一般糕餅店平均一顆65台幣，有點名氣的75到100元」。

其他網友也流口水紛紛大讚，「這款很可以！大推」、「夭壽……吃完要注射胰島素了」、「想吃，用看的都有幸福感」、「想念法國的馬卡龍，超想買一盒」、「老公我要吃這個」、「天哪，必須買，明天去逛了」、「哇！冬天配茶超棒的」、「我也是吃過很厲害很貴的，但這盒意想不到的好吃」。

(中時新聞網)