士林夜市悲歌！人潮銳減、骨牌式退租 在地人淚曝真相

受到疫情衝擊，以觀光客為主的士林夜市人潮銳減，過去盛況已不復見，士林商圈理事長蘇文山表示，士林夜市生意會如此慘淡，全要「歸功」現切水果攤。

據《東森新聞》報導，過去逛士林夜市人潮多到前胸貼後背，對比現今的狀況，人少得可憐，尤其地下美食街114間攤商更是慘不忍睹，原本可容納50人的店面，只剩一組客人用餐，有的店家更索性歇業休息。

據了解，士林夜市過去單日曾突破10萬旅客，不過現在即便是假日，旅客也僅剩1成；其中文林路更是重災區，招租的店面就多達27間，以43坪大小的店面來說，2014年月租高達39萬元，每坪將近9千元，但現在類似的店面，月租已衰退至15萬元左右。

士林商圈理事長蘇文山直指，現切水果攤商是造成士林夜市旅客下滑的最大兇手，很怕他們再死灰復燃。另外很多業者為了拚翻桌率，口味、品質、食材及服務態度都不佳，相對也讓國內的消費者覺得士林夜市「變質了」。

不過，對比之下南機場夜市卻在這波關店潮中異軍突起，業績逆勢成長3成，當地的攤販表示，有受到疫情影響，但相對於其他夜市衝擊小一些，加上南機場攤商性質較多元、口味也多，沒有連鎖及重複性的商家，各有特色，每家都有自己的客源，因此較穩定。

(中時新聞網)