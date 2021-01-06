交通部航港局航安組技佐盛景俠，涉嫌在辦理監造台中港及金門、澎湖等8座燈塔工程時，不但接受業者2至5萬元賄款及飲宴、免稅品餽贈，甚至連出差食宿、機票都由業者埋單，明知業者8座燈塔散布台灣本島、金門、澎湖，最遠距離2、300公里，只派1人監工、且工程嚴重延誤，卻予放水護航，廉政署將盛男、建築師陳瑞貞、旺達公司負責人卜善玉6人，檢察官複訊後，諭令盛等人各以5萬到15萬元交保。

檢察官諭令航港局航安組技佐盛景俠15萬元，建築師陳瑞貞10萬元、事務所的梁家駿15萬元、蕭百泉5萬元，旺達公司負責人卜善玉10萬元、陳宗欽15萬元交保。

檢廉調查，陳瑞貞建築師事務所2017年以521萬餘元標得台中港、 芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東椗島8座燈塔整 建工程的設計規畫及監造標案，明知8座燈塔分布於台灣本島、金門 、澎湖等離島，距離遠達2、300公里，沒有飛機、船隻等交通工具難 以抵達，竟只派1名監工就完成監造，還製作不實紀錄，讓監工能同 一時間「分身」在不同工地監造。

其中，北椗島、東椗島等2座燈塔整建工程，由旺達公司於2018年 以511萬餘元得標，工程嚴重延誤。

盛景俠涉嫌從2017年9月到2020年8月間，不定期收受建築師事務所 2到5萬元賄賂及出差食宿機票，並接受旺達公司的飲宴及免稅品，明知建築師事務所有「分身監工」情況，仍放水予以備查。

盛明知北椗、東椗島燈塔整建工程嚴重延誤，卻僅列為「竣工後履 約瑕疵」，支付建築師及廠商共500餘萬元估驗計價款，並以直接書面驗收的方式讓工程過關，將廠商延誤280天工期的違約罰款由70餘萬元減為18萬餘元，全案朝違背職務行收賄罪、偽造文書等罪嫌偵辦 。

(中時 )