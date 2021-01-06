俗話說「每個成功的男人背後都有一個偉大的女人」，男人要想成為人生贏家，除了在事業上有所成就，最希望的就是能娶到心目中的超完美嬌妻。日本網站「愛カツ」最近就針對血型和星座的搭配進行詳細分析，整理出5大「好老婆組合」，獨特魅力讓男人碰上她們都忍不住被沖「婚」頭！

▍第五名：巨蟹座+血型A型

這組合的伴侶個性敢於直言，不會因為感情好，就對另一半的錯誤行為「睜一隻眼閉一隻眼」。現代人自尊心高，很難也不太願意承認自己不完美之處，如果能有一位能夠提醒自己的伴侶在身邊，一定能更加成長。

▍第四名：處女座+血型AB型

這組合的伴侶十分重視家庭，而且不管什麼事都得心應手，也不容易產生悲觀想法，在另一半需要吐苦水的時候，還能靜靜聆聽。有這樣的神隊友願意在身邊為愛付出，自然能帶給另一半好運。

▍第三名：摩羯座+血型A型

這組合的人無論作為伴侶，還是共事的夥伴，都能贏得大家的信任，猶如母親般守護著大家。在這樣強烈的安心感之下，另一半能毫無保留的奮勇向前，不斷跨過難關往上高升。

▍第二名：牡羊座+血型O型

這組合的伴侶能夠幫助人矯正壞習慣，即使對方看似頹廢，也能默默守在身邊，一步一步地協助他改善缺失。就是因為相信另一半會更好，才會不斷給予支援，讓彼此邁向光明的未來。

▍第一名：射手座+血型O型

被選為第一名的這個組合，擁有比常人更加卓越的社交能力，能夠不著痕跡的表達對另一半有利的話語或行動。靠著這個長才，這組合的人也很有機會和另一半共享成功的喜悅，過著開心且富足的生活。

(中時新聞網)