新北市市長侯友宜昨日（5）出席「新北市住宅及都市更新中心」揭牌儀式，致詞時點名永和大陳社區公辦都更案，1、3、4要靠住都中心以公法人身分協助整合，並直言：「不能兩年過後我要走了還沒開工。」此話引發各方聯想與熱議。港媒評論預言，從侯的防疫、反萊豬、強打社宅與都更三大表現上，日後無論是要爭取2022年市長連任，或是2024年直攻總統大位，都將立於不敗之境。

香港媒體《中評社》今日評論表示，侯友宜在各大民調中穩居全國第一，堪稱藍營當紅炸子雞，侯昨日脫口而出那句「不能兩年過後我要走了還沒開工」，更是引爆各界想像，紛紛揣測言下之意與侯的下一步。評論更引述侯7月下旬接受《自由時報》專訪時，說出的一句「誰說我一定要連任？」認為侯不斷在為2024直攻大位埋下伏筆，因為一次說出可能是口誤，但兩次都脫口類似的話，恐怕就別具深意。

評論指出，侯友宜本身色彩橫跨藍綠、階層，並擁有深厚的資歷磨練與行政能力；年輕時因偵辦白曉燕命案享有全國知名度，前總統陳水扁任內被提名為內政部警政署長，2010年在朱立倫麾下擔任新北市副市長，2018年更由自己當選新北市長。

評論分析，侯友宜為自己射出的「三支箭」，讓他無論2022年爭取連任還是直攻2024年總統大位，都將立於不敗：第一支箭，防疫超前部署，拉攏了中間選民的認同；第二，反萊豬議題，鞏固泛藍群眾支持；第三支箭，強打社宅、都更，只要未來能端出一定政績，便能爭取過往國民黨最弱年輕族群支持，開創屬於自己的嶄新票源。

(中時新聞網)