致伸(4915)109年12月合併營收為新台幣59.2億元，年減16%，累計去年全年合併營收為新台幣682.4億元，年減15%。展望今年聲學產品獲利可望大幅回升。

2020年受到新冠肺炎及亞洲貨幣匯率急升等各種大環境的衝擊與挑戰，致伸有效整合致伸獨特的三感合一技術（視覺，聽覺，觸覺）與領先競爭對手的優勢，積極掌握科技產業發展趨勢以挹注成長動能。

致伸表示，展望今年將持續以提升獲利能力與優化產品結構組合為主，對獲利成長動能具有相當的信心。

各大產品線方面:居家辦公和電競相關介面裝置需求仍持續強勁為公司獲利奠定穩健根基。聲學產品將持續增加高階產品比重並優化客戶組合，因此聲學產品獲利將較去年大幅回穩成長。汽車電子(感測相機模組應用於電動車與ADAS先進駕駛輔助系統)也預期大幅成長。智慧物聯網(如車隊管理、警察執法用相機模組等)與智慧家庭(智慧門鎖與門鈴)等商業用、工業用策略耕耘也將逐步展現貢獻，為公司挹注下一波成長的動能。

(時報資訊)