在喬治亞州參議院兩席位的決選結果出爐前，投資人趁著前一日的下跌逢低進場，周二美股震盪收高。

喬治亞州這場選舉將決定華盛頓的權力平衡，市場正屏息觀望。

美國供應管理協會（ISM）周二公布的製造業指數意外強勁，亦為美股帶來提振。

分析師普遍預期在12月的大漲後，1月股市將進入盤整，資產管理公司擬在他們嚴重偏向股票的投資組合中重新取得平衡。

根據數據網站538提供的最新民調結果，喬治亞州兩位民主黨參議員候選人略佔優勢。民主黨要從共和黨手中奪下參議院的控制權，就必須在這場決選中拿下全部兩個席次。

民主黨若拿下參眾兩院，雖然有利於推動更大規模的財政激勵計畫，但也有利於拜登上台後推動更嚴格的企業監管與加稅措施。

Cresset Capital Management投資長Jack Ablin表示：「無論你是民主黨、還是共和黨，擁有一個分裂的政府是投資人普遍想要的，投資人更偏好的是相互制衡」。

用來衡量市場恐慌氣氛的芝加哥期權交易所（Cboe）波動率指數繼前一日升至兩個月新高後，於周二下跌6%，收在25.34點。受獲利了結賣壓影響，周一美股主要指數跌至兩周低點。

周二收盤，道瓊工業指數漲167.71點或0.55%，為30,391.6點。標普500指數漲26.21點或0.71%，為3,726.86點。那斯達克指數漲120.51點或0.95%，為12,818.96點。

波音上漲4.4%，在道瓊指數成分股中表現最佳。

標普500指數11大類股中，僅地產股收黑，終場微跌0.08%。

受原油價格上漲帶動，能源股勁揚4.5%，創下去年12月4日以來最大單日漲幅。沙烏地阿拉伯同意在2、3月進行自願性的減產。

醫療保健股漲0.67%，材料股漲2.30%，雙雙創下新高。

晶片製造商美光科技大漲4.3%。因看好DRAM需求復甦與價格反彈，花旗將該公司的股票評級調升至「買進」。

紐約證券交易所突然扭轉要三家中國電信巨頭下市的決定，受此激勵，中國電信與中國移動在美國上市的股票分別大漲8.8%與9.3%，中國聯通香港公司大漲11.8%。

(時報資訊)