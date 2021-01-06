在英國發現的變種新冠病毒迅速蔓延，如今加州、科羅拉多州、佛羅里達州，喬治亞州和紐約都已出現確診病例。然而，這些病患最近都沒出國，意味著這變種病毒已在許多社區蔓延。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，專家認為，這變種病毒很可能12月初，也就是在英國發現第一宗病例前好幾星期，就已經在美國。

(中時新聞網)