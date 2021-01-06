沒一州逃過 英變種新冠恐早已蔓延全美 08:362021/01/06 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國民眾在紐約皇后區埃姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital Center）前排隊等待檢測新冠肺炎的資料照。（美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 在英國發現的變種新冠病毒迅速蔓延，如今加州、科羅拉多州、佛羅里達州，喬治亞州和紐約都已出現確診病例。然而，這些病患最近都沒出國，意味著這變種病毒已在許多社區蔓延。 據《商業內幕》（Business Insider）網報導，專家認為，這變種病毒很可能12月初，也就是在英國發現第一宗病例前好幾星期，就已經在美國。 操盤心法－降價＋補貼，特斯拉競爭力如虎添翼 新興市場夯 擁利差優勢 (中時新聞網) #新冠肺炎 #變種 #病毒 #美國 #英國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《基金》身價看漲 精準醫療產業今年每股盈餘估增9成 08:522021/01/06 財經 亞洲死亡率低 日發現特殊抗體 04:102021/01/06 生活新聞 社論／時間不站在台灣這邊 04:102021/01/06 時論廣場 疫情加劇 各國再祭嚴管措施 04:102021/01/06 財經要聞 英美疫情惡化 日將進入緊急狀態 04:102021/01/06 兩岸要聞 閱讀偽出國 40本好書環遊世界 04:102021/01/06 地方新聞 新北圍堵紅火蟻 入侵範圍砍半 04:102021/01/06 地方新聞 程泰亞崴獲頒防疫國家隊獎章 04:102021/01/06 財經要聞 亞美尼亞總理染疫後 總統也中鏢在倫敦隔離 06:102021/01/06 國際 喬州參議員決選 川普拜登再槓上 04:102021/01/06 兩岸要聞 國鼎新冠藥行銷四國 授權BNC Korea 04:102021/01/06 證券．權證 國際熱門新聞 不再沉默！川普施壓選舉醜聞曝光 拜登終於表態了 - 國際 伊朗威脅為將領復仇 美國會確認拜登勝選當天將發動攻擊 - 政治圈 正妹空姐跨年狂歡陳屍飯店浴缸 超長割痕下體撕裂疑遭11人輪姦 - 政治圈 川普下台前再對陸出手 禁與支付寶等8軟體交易 - 政治圈 白宮2個月狂叩18次 喬州州務卿曝賞川普閉門羹內幕 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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