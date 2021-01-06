高雄市大社區清晨5點32分發生火警，消防局人員獲報前往搶救。(警消提供／林雅惠高雄傳真)

高雄市大社區今（6）日清晨5點32分發生火警，消防局人員獲報前往搶救，抵達時發現黃姓屋主27歲女兒疑從樓上跳下，全身是血倒臥地上，警消緊急將她送醫急救，由於女子到院前已經OHCA，經義大醫院急救無效，宣告死亡，詳細火警原因，由火調人員調查中。

警消表示，大社區文信街一條無尾巷一棟4樓透天、頂樓加蓋民宅，6日清晨5時30分許冒出火煙，消防局人員獲報，出動大社、楠梓、仁武、右昌、新莊及特搜中隊21車45人前往搶救，於5時50分控制火勢，5時51分撲滅火勢。

警消抵達時，發現該棟民宅2樓及3樓窗台竄出猛烈火舌，現場1樓前發現疑似逃生時墜樓的黃姓屋主27歲女兒，由於女子到院前已經OHCA（到院前心肺功能停止），經義大醫院急救無效，宣告死亡。

警消兵分多路攻進屋內搶救，2樓客廳燃燒傢具及裝潢，火勢很快在5時51分熄滅，事後清查並沒有發現其他受困民眾。

初步了解，27歲死者與哥哥同住該棟民宅，父母未與她們住一起，哥哥因上大夜班不在家躲過一劫，至於為何發生火災，詳細原因由火調人員調查釐清中。

(中時新聞網)