國際知名飛安評鑑網站AirlineRatings.com近日宣布，新世代航空越捷航空榮獲2021全球10大「最安全超低廉航空」（World’s Top 10 Safest & Best Low-Cost Airlines 2021）殊榮。瑞安航空（Ryanair）、易捷航空（EasyJet）、邊疆航空（Frontier）、威茲航空（Wizz Air）以及西捷航空（Westjet）等皆榜上有名，也獲頒此殊榮。

越捷航空已連續3年獲得AirlineRatings.com飛航安全評比最高等級7顆星的殊榮。AirlineRatings.com於評分時綜合考量各因素，包括航空公司是否符合安全規定及事故處理是否合宜。今年，各航空公司對於COVID-19疫情的防疫措施也被納入評比。

AirlineRatings.com總編輯湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示：「獲獎的航空公司皆為航空業的佼佼者，在安全、創新及經營模式上都有非常傑出的表現」。

湯瑪斯也進一步表示：「越捷航空除擁有最新的機型，也持續提供最優質的服務水準。這對於在越南國內外旅遊的遊客來說，絕對是個好消息」。

AirlineRatings.com因飛航安全評比而聞名，以其獨有的7顆星評選系統給予全球385家航空公司飛安表現評分。世界各地也有上百萬名旅客在使用，此評比也已成為航空產業的標竿。AirlineRatings.com去年也曾頒發2020「最佳超低廉航空公司」（Best Ultra Low-Cost Airline for 2020）殊榮給越捷航空。

(工商 )