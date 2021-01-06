一名人妻在網路上控訴婆婆的迷信行為，她說婆婆要求新房客廳的神明桌周圍只能放神明用品，竟強制她把客廳淨空，沙發、桌子都要挪至臥室，而且住家大門要擺放12萬元的瑪瑙、每間房門口要貼2萬元的符咒，請法師辦法事每次要包6萬紅包，讓她氣到罵對方是神棍，罵道「新家不像新家，跟鬼屋沒兩樣了。」

該人妻在臉書「靠北婆婆2.0」發文表示，她結婚之前就要求要買房與婆家分開住，沒想到婆婆看到新房後開始胡亂做不合理的要求；婆婆說客廳旁邊擺放神明桌，神明桌周圍只能放神明用品，因此客廳所有家具都要挪開，沙發、桌子、電視等只能放在房間，而且屋內每個房間門口都要貼每張2萬的平安符咒。

此外，婆婆要求大門要掛12萬元的瑪瑙，讓該人妻氣得直呼「根本就是敲凱子、神棍，照她的要求新家不像新家，跟鬼屋沒兩樣了。」婆婆還說入新居需要吃素1年，請法師來家裡作法保平安，每次需給對方紅包6萬，都是由該人妻出錢。該人妻說，婆婆每隔幾天就會上門來監督有沒有做到，讓她壓力很大、甚至不想回家。

許多網友看到文章後紛紛留言，「符咒應該是買給婆婆，看能不能醒腦」、「對宗教信仰的執著，強加給他人的心態真要不得」、「有夠誇張！房子是婆家出錢買的嗎？」「一開始就不該妥協」「把所有這些怪力亂神的物品打包起來，寄回婆婆家」、「過度的迷信，真的讓人感到不舒服」。

(中時新聞網)