有媒體爆料，民進黨一名吳姓立委介入新冠肺炎疫苗採購案，國民黨前立委孫大千昨（5）日提出諸多質疑，背後恐牽扯百億元龐大利益，今他又指出9項疑點，痛批台灣的檢調單位都去放年假了嗎？還是都練了軟骨功，不敢去揭發當權者的貪腐舞弊呢？

孫大千今在臉書指出，疫苗採購弊案有幾個疑點，第一，既然要購買的同樣都是美國輝瑞公司與德國BioNTech公司合作研發的mRNA疫苗，為什麼要捨棄東洋而選擇台灣雅各臣呢？

第二，東洋原先取得BNT協議出售3000萬劑疫苗，疾管署為什麼在政治力介入後，就硬要縮水成為200萬劑，逼得東洋不得不退出。

第三，疾管署後來是否改透過台灣雅各臣公司取得新冠疫苗？採購數量是否從原先對東洋提出的200萬劑，又大幅增加到超過1000萬劑呢？

第四，疾管署疫苗採購小組石小姐是否有致電台灣雅各臣公司，談到具體的合作採購事宜呢？

民進黨一名吳姓立委遭爆介入新冠肺炎疫苗採購案，前立委孫大千再提9點質疑。（圖／摘自孫大千臉書）

第五，香港雅各臣公司背後真的沒有中資嗎？孫大千質疑，台灣雅各臣公司所取得的疫苗，究竟是直接向德國採購？還是透過大陸復星醫藥集團，取得原本保留給大陸的配額？

第六，為避免不必要的政治因素，雅各臣公司是否決定供貨不能早於香港？同時售價可比香港高，但不能太貴？台灣人民為什麼不能得到和香港一樣的平等對待呢？

第七，按照理想期程，原本在去年耶誕節前後，東洋即可運回台灣第一批200萬劑的疫苗，每劑31美元，優先提供給醫護人員施打。孫大千說，在特定力量介入後，要拖到今年六月第一批疫苗才能抵台，而每劑價格要暴增至40美元，且經濟部還要另外編列20至30億台幣來建置處理冷鏈運輸，衛福部難道不應該給台灣人民一個交代嗎？

第八，東洋股票在BNT疫苗談判破局前後，出現異常大量交易，連林全也坦言「的確有內線交易可能」，金管會為什麼沒有主動調查？

第九，東洋當時宣布「水太深、不玩了」，是台灣官場的水太深？還是民進黨派系的水太深呢？

(中時新聞網)