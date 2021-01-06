想看看自己的是否有冠狀動脈等等的心血管問題，有一個簡單的檢測方式：爬樓梯。

●爬4層樓用超過90秒就是警訊

爬樓梯是日常生活中常做的活動，不僅是個運動，也能簡單檢測心臟是否有問題。一份發表於歐洲心臟學會（European Society of Cardiology）的西班牙研究指出，爬4層樓（或60階）用超過1分半鐘，表示心臟功能可能有問題。

該研究找了165個已經確定或疑似有心臟冠狀動脈問題的受試者，先讓他們在跑步機上走或跑，並慢慢增加速度直到受試者力竭或跑不動，測驗該名受試者運動的極限，並以「代謝當量」當作單位來計算每個人的極限。

在休息15～20分鐘之後，安排爬樓梯測試，要求他們用最快、但不是跑步的方式爬4層樓梯，再測量一次受試者運動的極限（以代謝當量當作單位），並對照跑步機測試的研究數據。

之前的研究發現，如果運動時能達到10個代謝當量，死亡率愈低，而這群受試者平均成績是8個以下。

「每少1個代謝當量就表示增加1％的死亡率或十年內死亡的機率為10％。也就是說，測驗結果發現，這群心臟有問題的受試者在10年內死亡的機率超過20％，」研究人、拉科魯尼亞大學附設醫院（University Hospital a Coruña）心臟科醫師皮特羅（Jesús Peteiro）說，運動能力代表了一個人是否健康。

而在對照心臟影像時發現，58％爬4層樓超過90秒的人，圖像顯示心臟功能有問題，少於1分鐘的人則沒有這樣的現象。

●只能當作初步檢測 而非確定有問題

爬樓梯是非常簡單的檢測方式，心臟科醫師哈金（Nicole Harkin）表示，爬樓梯能快速增加心律，如果心跳加快後出現胸痛、胸悶等症狀，那就有很強烈的證據顯示有心血管問題，或可以初步判斷如果病人接受心臟手術，是否可能出現其他併發症。

但也因為簡單所以有很多限制和漏洞。新北市立土城醫院復健科兼任主治醫師林杏青指出，爬樓梯是否爬得完，還涉及當事人是否有其他問題如肌少症、貧血、關節炎等等，而該研究是直接找了已經懷疑或確定有冠狀動脈問題的病人來測驗，只能證明有心血管疾病的人爬樓梯有困難，但爬樓梯有困難可能是其他問題引起。

「爬樓梯是個簡單的工具，但不能當作診斷工具。90秒爬不完4層樓，只能表示心肺功能可能有問題，提醒要接受進一步檢查，」林杏青說。

而要進一步看是心臟還是肺部問題，就要去醫院接受心肺運動功能測試（cardio- pulmonary Exercise Testing），林杏青指出，受試者會站在跑步機或腳踏機上，機器會隨著時間增加速度或阻力，根據受試者的表現如耗氧量、二氧化碳排出量、乳酸堆積的程度等等，對比數據來了解問題。

●爬樓梯也可以檢測肺阻塞

心肺功能密與肺功能不可分，爬樓梯也能看是否有肺部問題。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、高雄長庚醫院副院長林孟志表示，如果1分鐘爬不到30階，且伴隨「咳、痰、喘」症狀，罹患肺阻塞的風險極高，應趕快到胸腔內科就醫檢查；1分鐘30～50階表示肺阻塞中風險，也要留意肺部健康；1分鐘爬50～80階表示低風險，則建議持續鍛鍊身體，朝80階以上邁進，遠離肺阻塞的威脅。

要提醒的是，要自我測驗要確保安全，如果有關節問題、糖尿病、肌肉受傷等等情況，一方面容易受傷，且結果也不準確。

肌少症病人由於肌肉量不足，相對地肌肉出力做工的效率不佳而導致耗氧量增加，所以肌少症的人爬樓梯會喘不過氣，也走不快；而心肺功能不佳，運動容易疲倦，所以練肌肉也變得相對困難，而肌少症又跟日後失能、跌倒、骨骼有關，不能不重視。

除了量兩隻小腿圍，男性34公分、女性33公分為標準之外，根據亞洲肌少症共識會（Asian Consensus on Sarcopenia Diagnosis）的體能表現測驗，還有以下兩種：

1. 起立坐下五次所花的時間，12秒以上可能有肌少症。

2. 走路速度，如果6公尺走超過6秒，則可能有肌少症。

不過林杏青也指出，真正的肌少症要透過儀器檢測肌肉量，「相同的概念，這些是初步檢測，提醒出問題了，至於是什麼問題，就必須詳細查。」

(中時新聞網)