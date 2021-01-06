全球新冠疫情蠢動，讓醫療類股再度成為吸金焦點，MSCI世界醫療保健指數近一周來逆勢上漲1.31%，尤其扮演防疫先鋒的ETFx健康科技指數，漲幅更達1.66%。法人認為，在疫情刺激下，醫療服務將加速走向雲端化、智慧化與客製化，嘉惠相關的精準醫療產業。分析師預估，精準醫療產業今年每股盈餘將大幅成長90%，明後兩年同樣有雙位數成長的空間。

歐、美、亞、非洲近期都傳出變種病毒的消息，金融市場震盪，但醫療類股逆勢上漲，代表精準醫療產業的ETFx健康科技指數單日漲幅0.55%，累計近一周上漲1.66%，成為吸金焦點。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，去年在疫情持續攀升下，資金大舉流向醫療類股。以醫療ETF為例，截至12月中為止，累計淨流入125億美元，扭轉前一年度淨流出情形，更創下歷年來流入金額最多的紀錄，成為推升股價上漲的動能。

常李奕翰指出，疫情延燒加深對於醫療服務的需求，因此，促使許多醫療機構導入創新科技，走向雲端化、智慧化與客製化，來管理醫療大數據、加速藥物和疫苗開發、改善醫病關係，提高醫療服務品質與效率。

例如：醫院採用客戶關係管理系統，將各項醫療數據上傳雲端，再結合AI人工智慧的運算、分析功力，提供遠距看診、精確診斷、健康管理、監控照護等服務。而生技製藥廠則投入再生醫學領域，透過基因體學、細胞療法，提供客製化的精準治療方案，提高療效。

常李奕翰認為，醫療產業與創新科技緊密結合，帶來的成效有目共睹，即便未來疫情降溫，發展的腳步也不會停止，讓相關的精準醫療身價一路看漲。

(時報資訊)