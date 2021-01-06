拜登先前已說過美國擊殺伊朗將領將導致報復攻擊

紐約多處航管人員都接獲恐怖威脅，說在國會確認美國總統當選人拜登勝選當天，將有飛機開入國會大廈。

據哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）與《太陽報》（THE SUN）5日報導，以數位化語音錄製的訊息說，「我們星期三將把飛機開入國會大廈」。而美國國會周三將計算選舉人票，正式確認拜登勝選。

五角大廈和其他聯邦機構周二都聽取了這段錄音的簡報，而航管人員也奉命通報任何不尋常的活動，如飛機偏離航道等。

儘管廣泛認為，這威脅並不可信，但卻引發美國空中通訊可能很容易被駭的憂慮。美國在擊殺伊朗將領後，與德黑蘭的緊張持續升高。

BREAKING: The FBI and FAA are looking into a breach of air traffic control frequencies after a threat was made about flying a plane into the Capitol tomorrow.



The threat is not considered credible, but the breach of aviation communications is alarming.



Here's @jeffpeguescbs pic.twitter.com/0vHZLxQhj7 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) January 5, 2021

2020年1月3日時，美國總統川普下令，出動無人機，在巴格達擊殺伊朗精銳聖城部隊（Quds Force）指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）。如今他遇害已滿周年，成千上萬伊朗、伊拉克、敘利亞，黎巴嫩和葉門抗議者3日不斷高呼「報仇」，還有「對美國說不」。

(中時新聞網)