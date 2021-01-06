摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出，晶圓代工產能極度緊張，台積電（2330）第一季營收很可能季減3％以內、甚至與上季持平，優於市場共識的季減6～8％，搭配英特爾CPU委外代工的前景愈來愈明朗，將推測合理股價升至628元，加入外資看台積電「600元俱樂部」行列。

摩根士丹利證券說明，半導體2020年第三季庫存天數意外下降，同時，受惠於在家工作趨勢延續，以及5G產品循環推升，半導體客戶訂單2021年持續大爆發；有鑑於產能供不應求，大摩更發現，台積電正取消對大客戶的折扣，有助第一季營收居高不墜。

根據詹家鴻對半導體設備供應商產業調查，假設台積電與英特爾達成3奈米製程委外代工協議，則台積電2021年資本支出將有調升空間，畢竟要建立供應給蘋果與英特爾所需的充分產能，需要兩年的前置準備期，推估2021年資本支出可望上看200～220億美元。另外，蘋果A17應用處理器亦將在2023年交由台積電代工量產。

至於台積電何時與英特爾確定CPU委外代工，大摩提出，關鍵要素在於台積電是否能保證3奈米製程產能擴張，以及英特爾是否能保證外包訂單數量。

(工商 )