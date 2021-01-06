【愛傳媒朱宗慶專欄】2021擊樂劇場《泥巴》，3天5個場次，已經順利圓滿落幕！接下來兩週，馬上就要到台中、高雄演出了！

這三天來，觀眾在劇場裡熱情的回饋與鼓勵，以及在臉書上幾乎「洗版」式的討論與分享，為《泥巴》的溫暖與人文情懷所動容、驚嘆於樂團對於打擊樂的專業與堅持，整個團隊的凝聚力，我的心中，也有好多好多的感動、感觸，難以言表。

這次演出比較特別的是，有許多認識很久的朋友，已經好多年沒進劇場欣賞樂團的表演，所以，對於樂團的累積及轉變，他們感到十分驚訝，才發現打擊樂原來有這麼多可能！

許多人都驚訝於一個表演藝術團隊35年，如何能這麼有活力、創意十足，不斷的往前走？

說真話，一個人的能力很有限，但因為有團隊，持續堅持與熱情，我們才能築夢、逐夢，讓向前的每一步都走得更堅定。

所謂的堅持並非固執，熱情也不只是熱情。除了核心價值與專業的追求不變，隨著時代與環境的改變，工作思維、方法必須隨之轉變，團隊才能好再更好、精益求精。

這種奮力拼、追求好再更好的的態度，也能從這次《泥巴》的演出中所見。雖然《泥巴》在一年多前才首演，但短短的時間裡，團員、製作群便從上次的經驗裡繼續提煉，帶來更精緻、更紮實、更具體的呈現；於精神上，團員們也更能享受於演出之中！

當然，製作一齣「擊樂劇場」所需要投入的心力與資源，以及跨界融合劇場等元素，對於打擊樂團，真的相當具挑戰性，更並非一蹴可成！

所有細節環環相扣，在在考驗團隊長期以來累積的經驗與默契。這樣的演出方式，在全世界都很難得。

最後，分享我的強烈感受，從這次《泥巴》的演出中，深刻的感受到一股強大的力量，在藝文界發酵。

很謝謝許多朋友的熱情支持，像是梁志民導演已經「三刷」《泥巴》、蔣理容老師更是三天內「二刷」、吳思瑤委員看完第一天演出後，又再加碼進場二刷、盧梅枝主任更是連續三天來報到，還有好多朋友一刷再刷，甚至相約到台中、高雄欣賞演出。

像這樣的演出，真的非常難得，台中、高雄各還有兩個場次，再一次真情的推薦大家，歡迎一起進劇場，感受精彩的演出與溫暖的力量！

完成臺北最後一場演出後，與一團、二團團員、《泥巴》製作群以及團隊主管，大家聚在一起慶功、互相勉勵、並且展望35週年，接下來，緊接著臺中國家歌劇院、高雄衛武營兩地巡演，我們馬不停蹄，也期待與大家在劇場相見！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)