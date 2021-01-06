【愛傳媒陳朝平專欄】報載，國防部長嚴德發攜手參謀總長黃曙光，將前參謀總長李喜明的「整體防衛構想」（ODC/Overall Defense Concept），全盤推翻；李所提的「濱海決勝、灘岸殲敵」作戰構想，遭到棄置。

據悉，軍方「去李化」的關鍵是因為李喜明退役後，持續積極與美方智庫「2049計畫研究所」反覆推敲ODC，並與國務院官員互動後公開訊息。

再加上，前一陣子李與綠營新世代政治人物吳怡農等人聯名為文，甚至公開提及國軍現行作戰構想，惹惱現役軍方高層。

這則新聞，實屬詭異。

「2049」的主要捐贈者包括了我國防部、駐美經濟文化代表處、遠景基金會、美國國務院、美國民主基金會、美國高通公司、美國Scaife基金會、日本駐美大使館、日本貿易振興機構、日本基金會全球夥伴關係中心、南韓國防部。

我國前國安會副秘書長何思因、2020參與美國總統選舉民主黨提名的楊安澤以及駐美代表蕭美琴，都是2049的國際顧問理事會的成員。

說透了，「2049」就是一個披著學術外衣的遊說機構，而這遊說機構的「出資人」，也是和美日台國防戰略利益有關的「當事人」。

一個「機構」飾演多種角色，既是台灣國防戰略和作戰構想的提議者、鼓吹者，又是負責遊說美國軍售台灣的遊說團體；可以說，「2049」真實的身分，就是美、台、日、韓國防部的附隨組織，對美國軍火商而言，2049時而是買家的代表，時而又是賣家的代表。

準此，李喜明退伍之後與2049保持密切往來，持續鼓吹所謂整體防衛構想，難道不是秉承2049「出資人」的意願嗎？

台灣這兩、三年，言聽計從，「贏」來的軍購大單，不也是根據2049的研究和遊說得來的嗎？

國防部和美國國務院既是2049的出資人，駐美代表蕭美琴如今還是2049的顧問，國防部長和參謀總長，吃了熊心豹子膽，竟然敢推翻2049認可的「濱海決勝、灘岸殲敵」的作戰構想？

根據「濱海決勝、灘岸殲敵」構想向美國買進的大批武器裝備，盡成了雞肋？準備棄之不用？或者，美國政權更替，新的軍售清單已經擬好了？改變作戰計畫，是先聲，也是新契機、新商機？

究竟，中華民國的作戰構想，是我們根據客觀事實與獨立的軍事判斷所擬定的，還是與台美日合資的遊說機構協商後訂定的？

是先有作戰構想，才有向美軍購的清單？還是，美國先擬好了軍售清單，我們再根據清單來擬定作戰計畫？

善戰者，致（制）人而不致（制）於人。兩岸對峙，我們的作戰計畫卻受制於美國之手，還談甚麼制敵先機呢？

台灣與中國大陸相較，無論幅員大小、物質資源、兵員數量、軍事裝備、作戰意志，天壤之別。

最佳的作戰構想，是設法使對方不想戰、不願戰、不須戰，而不是受制於美國，擘畫一堆耗費巨資卻毫無勝算的作戰構想，勞民傷財，斲傷國力，甚至成了美國驅羊攻虎的替死鬼。

台灣欲戰勝大陸，除和平手段，別無他途！

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)