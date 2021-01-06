台股昨收在15000點新高後，在熱錢持續湧入、美股續漲和電子權值股領軍下，今（6日）早盤大漲149點，再度攻上15149點新高；其中台積電多頭氣勢如虹，一度狂飆13元、衝上555元新天價，帶動大盤持續向上攻堅。法人指出，台股多頭格局不變，不過，指數連5天暴漲逾600點，短線乖離率過大，宜留意技術面過熱拉回修正，投資人別過度追價。

美股三大指數5日收紅，道瓊工業指數上揚167.71點，以30391.60點作收；標準普爾指數上漲26.21點，收在3726.86點；那斯達克指數終場漲120.51點，收12818.96點。台積電ADR終場收在112.77美元、上漲0.96%，再寫新高。

群益期貨副總經理范振鴻指出，5日台股加權指數收盤漲98點，收在15,000.03點整數關卡，對指數貢獻最大的台積電、鴻海及台達電，多頭在前10大權值股中輪流拉抬指數一路攻堅。

外資期貨未平倉量在近4年多來，首見轉為淨空單，空方誤以為外資在期貨放空，要大賣台股，但實際上，外資卻是大買台股，2021年才二天，台股加權指數已達到很多券商的目標價。

范振鴻表示，2020年外資賣超台股約160億美元，今年應該還有不小的回補空間，而且受惠「美國去中化」、「中國去美化」的利多，台股基本面強勁，具投資吸引力。

(中時新聞網)