持續支援外島！春節將至返國民眾暴增，各地防疫旅館供不應求，台北、高雄都不再支援外縣市防疫旅館，不過新北市長侯友宜6日防疫會議指出，新北市民回到新北一定有防疫旅館居住，目前防疫旅館優先提供給新北市民，但為方便外島民眾，會繼續支援金門、馬祖澎湖外島民眾，近期也會再增加180間、310個房間，並再次啟動家屬安心旅館，全力備戰春節返鄉潮。

新北觀光旅遊局長張其強指出，新北市防疫旅館目前房間已低於安全存量70間，網路預約已額滿，目前全數房間優先提供新北市民居住，但會持續支援金門馬祖等外島民眾。

張其強說，今天下午將啟動集中檢疫所檢核程序，預計下午可再讓一間停業旅館成為防疫旅館，預計可增加180間，目前郊區還有4間房間有意轉型，可再增加310間。

另外也協調一般旅館恢復家屬安心住，共計有65家加入，只要住滿14天可享三到五折優惠。

侯友宜說，大量返國潮，他認為中央應該把防疫旅館集中統一調度，把資源用在國人能安心回國，讓他們一下飛機就能有安心的處所居家檢疫。

侯友宜強調，市民回到新北一定有防疫處所，但新北仍會提供離島居民協助，能做的就多做一點。

(中時 )