新一波寒流明天報到，各地恐出現10度以下低溫，林口長庚兒科急診主治醫師吳昌騰分享，一名男子洗完熱水澡，開浴室門時吹來一陣冷風，竟他昏迷倒地、身上出現大量紅疹塊，經檢查發現低溫導致男子出現過敏性休克，所幸經治療後已無大礙，因此提醒民眾天冷務必注意保暖。

吳昌騰日前在臉書粉專「來講兒科急診的543-吳昌騰醫師」，分享《急診醫學期刊》一則特別的病例，美國科羅拉多州一名34歲男子，洗完熱水澡，拉開浴室門卻突然昏倒在地，該男因暴露在冷空氣中出現低血壓、呼吸急促等症狀，家人發現時，男子皮膚上有大量類似蕁麻疹發作的紅疹塊，立即緊急將他送醫。

吳昌騰指出，經診斷該男患有寒冷性蕁麻疹（cold urticaria），也就是對寒冷天氣過敏，密集提供氧氣和藥物治療後，男子才脫離加護病房、生命徵象恢復穩定。而患者的家人則說，男子的確有對寒冷天氣過敏的病史，但先前症狀較輕。

吳昌騰也說，這種病例不常見，但卻不易及時診斷。寒冷性蕁麻疹其實是皮膚、黏膜暴露在低溫環境後出現的過敏症狀，最常見的就是寒冷過後，皮膚上出現粉色、發癢的蕁麻疹，但若情況嚴重，恐致血壓驟降、氣道攣縮狹窄及呼吸困難。「這些更嚴重的反應通常發生在全身皮膚暴露在寒冷中，比如患者在冷水中游泳。」

吳昌騰最後也提醒大家，在寒冷天氣中，穿著適當的保暖衣服是很重要的，並盡量避免冷水、冰水的活動，並避免過度暴露在寒冷的天氣中。

(中時新聞網)