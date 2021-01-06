資深藝人曹西平，敢說敢言的直率性格，常針對看不慣的亂象，做出一針見血的評論，不過近來似乎再度遭到酸民嘲諷，讓他絕定不忍了動怒反嗆：「好孤寂的一堆社會邊緣人」，再度引發網友議論。

曹西平表示常被酸民嘲諷穿著，甚至是刷睫毛畫眼線也不例外，讓他忍不住反嗆：「死酸民爛嘴巴很愛批評，自己家裡都沒有鏡子照照看，自己長什麼鬼樣子」，接著強調從事演藝工作40年以上，即便不是國寶級藝人，也可以算是資深歌手，沒想到勇於做自己，並尊重專業表演，不僅未獲得應有的尊重，反倒是惡意批評不斷，讓他動怒反擊：「自己又沒有真本事，都是些沒有家教的人，出張爛嘴說人家」。

很多死酸民爛嘴巴 很愛批評 自己家裡都沒有鏡子照照看自己 自己長什麼鬼樣子 還敢來批評我（我想笑） 連張照片都不敢放還敢批評我 我60多歲的人 我敢穿這樣子你們敢嗎？ 我60多歲的人 我敢化妝刷睫毛畫眼影畫眼線 你們敢嗎？ 站出來我看看 不... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年1月5日 星期二

對於台灣盛行的「酸民文化」，讓曹西平感嘆：「最可怕風景就是這些人」，不解為何總有人只會出張爛嘴巴批評人家，直言這些人就是社會的亂源，更反諷：「好孤寂的一群社會邊緣人」，直接與酸民正面交火。

眼見曹西平一早就大動肝火，粉絲們也紛紛留言安撫情緒：「珍惜當下擁有的，為自己開心而活」、「別為了酸民生氣，他們都是人生上的小石頭」、「有些人真的就是吃飽太閒，別理會，自己開心就好了」。

(中時新聞網)