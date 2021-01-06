《朝鮮日報》日前報導「擺脫依賴中國的台灣、經濟成長世界第一」，被國民黨革實院長羅智強舉「去年台灣對大陸出口貿易依存度是史上新高」反擊；民進黨發言人顏若芳以「這證明中國需要台灣」解讀羅的說法。羅智強今早在臉書發文反駁民進黨說詞，並PO出民進黨製作的打羅哏圖，酸說讓他笑到肚子疼，就免費幫忙宣傳這張圖。

羅智強說，他真的很佩服民進黨，什麼話都拗得出口。馬英九執政時，對大陸出口的貿易依存度是39％，民進黨說這是「台灣依賴中國」；蔡英文執政後，對大陸出口的貿易依存度創新高是43.8％民進黨就說這是「中國需要台灣」（腦中忽然浮起館長的口頭禪……）。套句謝龍介常講的台灣俗諺「你們的小孩放屁就是轉大人，我們的小孩放屁就是腸子爛」。

羅智強表示，有這麼奇葩的鬼拗黨，真是讓人無比讚嘆的台灣奇蹟。最後，看到民進黨做這張圖，他忍不住笑了，一個堂堂執政黨這麼努力做圖打羅智強，他不知道該不該感到榮幸。原來羅智強讓民進黨這麼害怕，但做圖打羅智強，竟能做得這麼搞笑，看在民進黨讓我笑到肚子疼的份上，他就免費幫民進黨宣傳一下這張圖吧！

(中時 )