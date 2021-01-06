NBA的風向變化極快，一夜之間就可能完全變了樣子。比如籃網從開季的強勢如虎到如今遭遇到困境，再如同勇士開季前主將克雷湯普生整季報銷，現在史提芬柯瑞強悍出擊，外界再次高捧勇士將重返西區列強，但真是如此嗎？

史提芬柯瑞先在與拓荒者之戰豪取62分，昨又在背靠背之戰砍進30分，帶領球隊大贏國王31分，因此對於勇士的讚譽如潮水一般狂奔而來，彷彿再次回到過往5季勇奪3冠的黃金歲月般。美媒《Fadeaway World》撰文，提出五個理由力挺勇士不但能回到季後賽，更能殺進西區最後四強。

第一點就是勇士在選秀方面做出英明決定，用榜眼籤選中懷斯曼。雖然大學時期只打了三場比賽，但懷斯曼進入聯盟之後適應很快，他的天賦更是讓總教練科爾、老將卓拉蒙格林等人讚不絕口。

第二點是勇士的整體陣容還不錯，雖然克雷湯普生受傷是一個巨大損失，但在補進烏布雷的情況下勇士還是能夠擺出一套頗具實力的先發陣容，加上帕斯卡的狀態也調整得不錯，讓勇士的陣容仍然保有競爭力，儘管距離之前球隊奪冠時的陣容有一定差距，但在西區的亂局中仍有一搏機會。

第三點卓雷蒙格林復出之後在很大程度上幫助到柯瑞。賽季剛開始的時候柯瑞遭到對手瘋狂包夾，就是因為掐斷他的傳球線路會讓勇士陷入困頓。格林復出後，球場上多出一個能夠指揮的靈魂人物，如此一來就能減輕柯瑞身上的壓力。

第四點勇士的奪冠班底都還在，這也是球隊的重要優勢之一。克雷湯普生缺陣的影響難以彌補，但柯瑞和卓雷蒙格林兩位核心人物都在，加上執教球隊多年並為球隊帶來三次總冠軍的總教練科爾，勇士的戰力並沒有外界看得那麼不堪。

第五點柯瑞依舊是聯盟最好的球員之一，他正打出昔日MVP的身手。過去兩場比賽柯瑞在進攻端的才華展現得淋漓盡致，這也讓人看到勇士昔日奪冠身影，柯瑞用絕佳表現提醒其他各隊，他仍舊擁有奪冠的強烈企圖心。

然而《Fadeaway World》提到的五點理由都是老調重彈，在球隊處在贏球步調中的時候怎麼說似乎都有道理，但最終還是得看到懷斯曼能不能保持穩定狀態，烏布雷、維金斯的投籃手感，以及卓雷蒙格林的暴躁脾氣，這些問題都是勇士必須面對的難題。

勇士能否重返西區列強仍必須取決於未來的幾場硬仗考驗，唯有能通過湖人、快艇、獨行俠、太陽、金塊等豪門之間的戰鬥還能看出他們未來，如今妄下定論還言之過早。

(中時 )