補教名師高國華當年國道喇舌美女老師陳子璇，之後更扶正女方成了第三任老婆，多年來「補教人生」始終是眾人關注的焦點，沒想到去年11月陳子璇認了她已提離婚，9年婚姻終結但「補教人生」似乎還沒完，就在高國華發願未來要將「感情放一邊」致力英文教育時，陳子璇仍緊追舊愛的訊息，兩人感情現況讓人霧裡看花。

陳子璇認與高國華離婚後，不但曝光兩人相識相戀的過程，也多次透露身邊始終有追求者，也不諱言有動心，至於高國華方面，則是對陳子璇送出了告別簡訊，嘆回頭機會已經消失，之後振作宣布重大決定，發願新的一年拒絕無謂的應酬，並全面回歸熱愛的英文教學工作。

就在高國華宣布將回歸英文教學工作後，陳子璇第一時間即留言力挺，說他是「英文補教天王」，昨高國華再po文，以「放牛班的學生英文考贏資優班的學生」為題，分享自己還在學校帶班時，帶到國二放牛班卻不放棄，跟同學們一起努力，竟奇蹟考出全班英文平均成績全年級第一，還被資優班導師質疑作弊，而陳子璇看了之後，也立刻轉發到自己臉書上。

高國華發出千字文，陳子璇很快就發現，並轉發文章到自己版上，寫下：「前無古人，後無來者！論英語教學，非高國華老師莫屬」，還是對高國華相當崇拜、激賞，只是陳子璇在最後又說：「雖然分開，但我認同，英雌惜英雄」，似乎暗示「補教人生」暫無復合可能。

(中時新聞網)