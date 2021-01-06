英國65歲帕金頓（Jemima Packington）是全球唯一的「蘆筍占卜師」，擅於透過拋蘆筍，並查看蘆筍落地時尖端排出的圖案預測未來，近日她再次為2021年做預測，預言新冠肺炎疫情將於6月開始趨緩，但人們再也回不到疫情之前的生活，未來出國旅行將成為「偶爾的選擇」。

綜合英國外媒報導，65歲的帕金頓自稱是「全球唯一的蘆筍占卜師」，占卜時她會將蘆筍拋向空中，查看蘆筍落地時尖端排出的圖案做預測。帕金頓預言，全球新冠肺炎疫情將在今年6月開始趨緩，但她透露，人們再也回不到疫情流行前的生活，出國旅行將成為「偶爾的選擇」，氣候也會變得愈來愈極端，熱帶風暴將變得更加頻繁。

帕金頓也表示，今年的英國皇室成員處境十分困難，至少會有2對夫妻離異，且會出現一連串健康問題，更直言英國女王伊莉莎白二世恐因健康問題，於6月退位。

帕金頓指出，蘆筍占卜這項特殊技能在她8歲大時就學會，準確率高達75%至90%，這項天賦是繼承自「用茶葉占卜」的姨母。

不過，帕金頓過去曾有預言失準的例子，像是她曾預測美國總統川普將勝選連任，但結果卻與事實相反；準確的預測則有英國脫歐、2018年比特幣低迷、地震持續發生、政客捲醜聞等。

(中時新聞網)