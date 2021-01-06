高雄捷運一階輕軌營運5年多，目前行駛到C14哈瑪星站，捷運局續從兩端點推進工程並已取得「大南環」營運許可，預計12日通車，屆時輕軌從C32經C1行駛到C17站，全程12.8公里。

高雄輕軌「大南環」路網已經過交通部於去年12月30日核發營運許可，捷運局正籌辦通車營運事宜，預計於12日辦通車典禮。

目前的輕軌一階從C1（籬仔內站）行駛到C14站（哈瑪星站），全長8.7公里；「大南環」通車後，路網服務會從C32（凱旋公園站）經C1行駛到C17（鼓山區公所站），服務範圍也由現行14站增為23站，不僅路線更長、車站更多，也健全南高雄的大眾運輸路網。

「大南環」線指的是C32至C1及C14至C17路段：東起凱旋公園站經民生醫院、捷運紅線凱旋站、夢時代、軟體園區、高雄流行音樂中心、駁二藝術特區、捷運橘線西子灣站、金馬賓館當代美術館、文武聖殿，往西連結鼓山區公所，將可以擴大通勤、就學等服務。

至於還在施工的北環線部份主要是民眾有異議路段，前市長韓國瑜停工近2年，市長陳其邁上任後進行優化路口動態模擬並提出優化調整，於去年11月10日宣布復工，他除要求工程加速也宣告會在2023年全線通車。

高雄環狀輕軌全長22.1公里。

(中央社)